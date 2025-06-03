Українцям вдалось знищити унікальний літак ДРЛВ А50 ВПС Росії армії РФ

Літак ДРЛВ А50 ВПС Росії. Фото: росЗМІ

Завдяки славетній операції СБУ "Павутина" російські окупанти могли втратити не тільки декілька бортів стратегічних бомбардувальників, але й щось більш цінне — унікальний літак дальньої розвідки А-50. Ці літаючи радари є "очима" для бомбардувальників та винищувачів ворога й у росіян їх залишились буквально одиниці.

Про ураження принаймні одного А-50 повідомляє OSINT-паблік Geoint.

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Чому з'явилась інформація про знищення А-50

Супутникові знімки з пошкодженими літаками РФ. Фото: Geoint

Це підтверджено супутниковими знімками, які проаналізував спеціалізований ресурс Geoint. Згідно з його повідомленням, на аеродромі "Іваново" виявлено сліди значних пошкоджень кількох літаків раннього радіолокаційного спостереження.

Чому важливо знищувати російські

Літаки ДРЛВ (далекого радіолокаційного виявлення та управління) типу А-50 є надзвичайно важливими для Росії, адже це — "очі та вуха в небі". Радянські А-50 оснащені потужним радіолокаційним комплексом "Шмель", який здатний виявляти повітряні цілі (літаки, крилаті ракети, безпілотники) на відстані до 600-650 км, а наземні та морські цілі — до 300 км. Це значно перевищує можливості наземних РЛС, оскільки літак знаходиться на великій висоті й "бачить" за горизонт.

Також цей літак дозволяє завчасно виявляти загрози, такі як вильоти української авіації, пуски ракет (наприклад, Storm Shadow/SCALP), рух безпілотників. Це дає час на реакцію — підняття винищувачів, приведення в готовність систем ППО.

Повітряний командний пункт: А-50 не просто виявляє цілі, але й може одночасно супроводжувати десятки з них та передавати інформацію іншим літакам (винищувачам, бомбардувальникам) та наземним/корабельним пунктам управління.

Скільки таких літаків мають росіяни

Точна кількість боєздатних А-50 у Росії є засекреченою інформацією, і оцінки можуть різнитися. До 2022 року вважалося, що Росія мала на озброєнні близько 9-10 одиниць А-50 та його модернізованої версії А-50У.

Протягом 2024 року Україна підтвердила знищення щонайменше двох літаків А-50 (один над Азовським морем у січні, другий — в районі Краснодарського краю в лютому). Також були повідомлення про пошкодження ще одного А-50 на аеродромі в Білорусі раніше.

Таким чином, реальна кількість боєздатних А-50 у РФ зараз, ймовірно, становить 6-7 одиниць, але скільки з них здатні піднятись в повітря — невідомо. Проте точно відомо, що поновити виробництво таких радянських літаків сучасна РФ вже не зможе. Втрата кожного такого літака є для Росії дуже болючою і суттєво знижує її можливості з контролю повітряного простору та координації дій авіації.

Раніше президент Зеленський назвав мету операції "Павутина". Вона та подібні їй операції. мають примусити РФ почати реальні переговори з Україною.

Нагадаємо, що голова СБУ Василь Малюк повідомив нові деталі операції "Павутина" та розповів про результати.