Украинцам удалось уничтожить уникальный самолет ДРЛВ А50 ВВС России армии РФ

Самолет ДРЛВ А50 ВВС России. Фото: росСМИ

Благодаря знаменитой операции СБУ "Паутина" российские оккупанты могли потерять не только несколько бортов стратегических бомбардировщиков, но и нечто более ценное — уникальный самолет дальней разведки А-50. Эти летающие радары являются "глазами" для бомбардировщиков и истребителей врага и у россиян их остались буквально единицы.

О поражении по крайней мере одного А-50 сообщает OSINT-паблик Geoint.

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Спутниковые снимки с поврежденными самолетами РФ. Фото: Geoint

Это подтверждено спутниковыми снимками, которые проанализировал специализированный ресурс Geoint. Согласно его сообщению, на аэродроме "Иваново" обнаружены следы значительных повреждений нескольких самолетов раннего радиолокационного наблюдения.

Почему важно уничтожать российские

Самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) типа А-50 чрезвычайно важны для России, ведь это — "глаза и уши в небе". Советские А-50 оснащены мощным радиолокационным комплексом "Шмель", который способен обнаруживать воздушные цели (самолеты, крылатые ракеты, беспилотники) на расстоянии до 600-650 км, а наземные и морские цели - до 300 км. Это значительно превышает возможности наземных РЛС, поскольку самолет находится на большой высоте и "видит" за горизонт.

Также этот самолет позволяет заблаговременно выявлять угрозы, такие как вылеты украинской авиации, пуски ракет (например, Storm Shadow/SCALP), движение беспилотников. Это дает время на реакцию — поднятие истребителей, приведение в готовность систем ПВО.

Воздушный командный пункт: А-50 не просто обнаруживает цели, но и может одновременно сопровождать десятки из них и передавать информацию другим самолетам (истребителям, бомбардировщикам) и наземным/корабельным пунктам управления.

Сколько таких самолетов имеют россияне

Точное количество боеспособных А-50 в России является засекреченной информацией, и оценки могут различаться. До 2022 года считалось, что Россия имела на вооружении около 9-10 единиц А-50 и его модернизированной версии А-50У.

В течение 2024 года Украина подтвердила уничтожение по меньшей мере двух самолетов А-50 (один над Азовским морем в январе, второй — в районе Краснодарского края в феврале). Также были сообщения о повреждении еще одного А-50 на аэродроме в Беларуси ранее.

Таким образом, реальное количество боеспособных А-50 в РФ сейчас, вероятно, составляет 6-7 единиц, но сколько из них способны подняться в воздух — неизвестно. Однако точно известно, что возобновить производство таких советских самолетов современная РФ уже не сможет. Потеря каждого такого самолета является для России очень болезненной и существенно снижает ее возможности по контролю воздушного пространства и координации действий авиации.

Ранее президент Зеленский назвал цель операции "Паутина". Она и подобные ей операции, должны заставить РФ начать реальные переговоры с Украиной.

Напомним, что глава СБУ Василий Малюк сообщил новые детали операции "Паутина" и рассказал о результатах.