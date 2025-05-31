Росіяни визнали удар українських дронів по заводу в Саранську — перехоплення ГУР

Росіяни висловились про роботу дронів України — перехоплення ГУР
Росіяни висловилися про роботу українських безпілотників. Одна з жінок підтвердила вдалу роботу дронів по оборонному підприємству в Саранську.
Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України у суботу, 31 травня.
Робота українських дронів на території Росії
Відстань від державного кордону України до Саранська становить понад 600 кілометрів.
"МНС-ники прислали це, що атака безпілотників. І коротше, щось вони почали єб***ти. Ує***и коротше, завод і розʼї***и пів Саранська", — каже одна з росіянок.
Крім того, у розмові росіяни обговорили вимкнення інтернету, внаслідок чого вони не знають останніх новин.
"І вчора знову відключили інтернет на**й. Він сьогодні, бл**ь ні**я, нічого. Що там відбувається, х*й його знає", — каже громадянка Росії.
Нагадаємо, 29 травня у російському Санкт-Петербурзі після вибухів сталася пожежа на заводі "Авангард". Він є важливим для ВПК.
А у ніч проти 28 травня дрони атакували Москву та область. Зафіксовано влучання та пожежі.
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