Росіяни визнали удар українських дронів по заводу в Саранську — перехоплення ГУР

Вибух у Росії. Фото: росЗМІ

Росіяни висловилися про роботу українських безпілотників. Одна з жінок підтвердила вдалу роботу дронів по оборонному підприємству в Саранську.

Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України у суботу, 31 травня.

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Відстань від державного кордону України до Саранська становить понад 600 кілометрів.

"МНС-ники прислали це, що атака безпілотників. І коротше, щось вони почали єб***ти. Ує***и коротше, завод і розʼї***и пів Саранська", — каже одна з росіянок.

Крім того, у розмові росіяни обговорили вимкнення інтернету, внаслідок чого вони не знають останніх новин.

"І вчора знову відключили інтернет на**й. Він сьогодні, бл**ь ні**я, нічого. Що там відбувається, х*й його знає", — каже громадянка Росії.

Нагадаємо, 29 травня у російському Санкт-Петербурзі після вибухів сталася пожежа на заводі "Авангард". Він є важливим для ВПК.

А у ніч проти 28 травня дрони атакували Москву та область. Зафіксовано влучання та пожежі.