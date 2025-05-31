Россияне признали удар украинских дронов по заводу в Саранске — перехват ГУР

Взрыв в России. Фото: росСМИ

Россияне высказались о работе украинских беспилотников. Одна из женщин подтвердила удачную работу дронов по оборонному предприятию в Саранске.

Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины в субботу, 31 мая.

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Расстояние от государственной границы Украины до Саранска составляет более 600 километров.

"МЧС-ники прислали это, что атака беспилотников. И короче, что-то они начали еб***ть. Уе***и короче завод и разъе***и пол-Саранска", — говорит одна из россиянок.

Кроме того, в разговоре россияне обсудили отключение интернета, в результате чего они не знают последних новостей.

"И вчера опять отключили интернет на**й. Он сегодня, бл**ь ни**я, ничего. Что там происходит, х*й его знает", — говорит гражданка России.

Напомним, 29 мая в российском Санкт-Петербурге после взрывов произошел пожар на заводе "Авангард". Он является важным для ВПК.

А в ночь на 28 мая дроны атаковали Москву и область. Зафиксированы попадания и пожары.