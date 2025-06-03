Разведчики показали кадры уничтожения пехоты и техники РФ - видео

В ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения пехоты РФ — видео
Украинские разведчики показали кадры успешной работы по российским оккупантам. На видео видно, как украинские защитники уничтожают российские укрытия, технику и пехоту.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.
Украинские воины уничтожают пехоту и укрытия оккупантов — видео
В ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения российской пехоты и техники.
На одном из кадров видно, как россиянин вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон украинских разведчиков прямо на подлете к окопу. Однако российская "ручная антидроновая система" не сработала — захватчик был уничтожен.
Кроме того, на видео показаны и другие кадры боевой работы воинов подразделений активных действий ГУР МО Украины, в частности:
- уничтожение российской пехоты;
- превращение в пепел вражеских транспортных средств, военной техники и вооружений;
- ликвидация прямо в небе разведывательных беспилотников агрессора;
- разгром позиций и укрытий захватчиков.
Также недавно украинская разведка обнародовала перехват, в котором слышно, как россияне говорят о работе украинских беспилотников.
Ранее мы информировали, что благодаря операции СБУ "Паутина" российские оккупанты могли потерять уникальный самолет дальней разведки А-50.
Читайте Новини.LIVE!