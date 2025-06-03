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В ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения пехоты РФ — видео

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Дата публикации 3 июня 2025 12:54
Разведчики показали кадры уничтожения пехоты и техники РФ - видео
Украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Фото: скриншот из видео ГУР МОУ

Украинские разведчики показали кадры успешной работы по российским оккупантам. На видео видно, как украинские защитники уничтожают российские укрытия, технику и пехоту.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

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В ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения российской пехоты и техники.

На одном из кадров видно, как россиянин вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон украинских разведчиков прямо на подлете к окопу. Однако российская "ручная антидроновая система" не сработала — захватчик был уничтожен.

Кроме того, на видео показаны и другие кадры боевой работы воинов подразделений активных действий ГУР МО Украины, в частности:

  • уничтожение российской пехоты;
  • превращение в пепел вражеских транспортных средств, военной техники и вооружений;
  • ликвидация прямо в небе разведывательных беспилотников агрессора;
  • разгром позиций и укрытий захватчиков.

Также недавно украинская разведка обнародовала перехват, в котором слышно, как россияне говорят о работе украинских беспилотников.

Ранее мы информировали, что благодаря операции СБУ "Паутина" российские оккупанты могли потерять уникальный самолет дальней разведки А-50.

разведка война в Украине ГУР Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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