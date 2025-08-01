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Головна Армія У ГУР підтвердили накази командирів РФ страчувати полонених

У ГУР підтвердили накази командирів РФ страчувати полонених

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 22:49
Окупанти страчують полонених українців - перехоплення ГУР
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Українська військова розвідка оприлюднила чергове перехоплення радіоперемовин російських військових. Воно свідчить про цілеспрямовану політику страти полонених українських військовослужбовців.

Про це повідомляє ГУР у Telegram.

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Окупанти страчують полонених українців

У записі, зробленому на Новопавлівському напрямку, командир підрозділу армії РФ відкрито наказує вбивати тих, хто здається:

"Пусть кричат, чтобы они сдавались… пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальных, если будут сдаваться, обнулять".

У ГУР підкреслюють, що цей наказ є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, які гарантують захист військовополонених. 

"За кожен злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата", — додали у повідомленні.

Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військового Збройних сил України у Донецькій області. 

Нагадаємо, що раніше у ГУР повідомили про понад 150 випадків страт полонених українських оборонців, які вчинили росіяни. Ці злочини є цілеспрямованою політикою з боку керівництва країни-агресора.

розвідка страта війна в Україні ГУР армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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