Окупанти страчують полонених українців - перехоплення ГУР

У ГУР підтвердили накази командирів РФ страчувати полонених
Українська військова розвідка оприлюднила чергове перехоплення радіоперемовин російських військових. Воно свідчить про цілеспрямовану політику страти полонених українських військовослужбовців.
Про це повідомляє ГУР у Telegram.
Окупанти страчують полонених українців
У записі, зробленому на Новопавлівському напрямку, командир підрозділу армії РФ відкрито наказує вбивати тих, хто здається:
"Пусть кричат, чтобы они сдавались… пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальных, если будут сдаваться, обнулять".
У ГУР підкреслюють, що цей наказ є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, які гарантують захист військовополонених.
"За кожен злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата", — додали у повідомленні.
Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військового Збройних сил України у Донецькій області.
Нагадаємо, що раніше у ГУР повідомили про понад 150 випадків страт полонених українських оборонців, які вчинили росіяни. Ці злочини є цілеспрямованою політикою з боку керівництва країни-агресора.
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