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Главная Армия В ГУР подтвердили приказы командиров РФ казнить пленных

В ГУР подтвердили приказы командиров РФ казнить пленных

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 22:49
Оккупанты казнят пленных украинцев - перехват ГУР
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинская военная разведка обнародовала очередной перехват радиопереговоров российских военных. Он свидетельствует о целенаправленной политике казни пленных украинских военнослужащих.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

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Оккупанты казнят пленных украинцев

В записи, сделанной на Новопавловском направлении, командир подразделения армии РФ открыто приказывает убивать тех, кто сдается:

"Пусть кричат, чтобы они сдавались... пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальных, если будут сдаваться, обнулять".

В ГУР подчеркивают, что этот приказ является прямым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которые гарантируют защиту военнопленных.

"За каждое преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — добавили в сообщении.

Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли безоружного пленного военного Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Напомним, что ранее в ГУР сообщили о более 150 случаях казней пленных украинских защитников, которые совершили россияне. Эти преступления являются целенаправленной политикой со стороны руководства страны-агрессора.

разведка казнь война в Украине ГУР армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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