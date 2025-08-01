Оккупанты казнят пленных украинцев - перехват ГУР

В ГУР подтвердили приказы командиров РФ казнить пленных
Украинская военная разведка обнародовала очередной перехват радиопереговоров российских военных. Он свидетельствует о целенаправленной политике казни пленных украинских военнослужащих.
Об этом сообщает ГУР в Telegram.
Оккупанты казнят пленных украинцев
В записи, сделанной на Новопавловском направлении, командир подразделения армии РФ открыто приказывает убивать тех, кто сдается:
"Пусть кричат, чтобы они сдавались... пусть сдаются, как понял меня? Одного в плен возьмут, остальных, если будут сдаваться, обнулять".
В ГУР подчеркивают, что этот приказ является прямым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которые гарантируют защиту военнопленных.
"За каждое преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — добавили в сообщении.
Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли безоружного пленного военного Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
Напомним, что ранее в ГУР сообщили о более 150 случаях казней пленных украинских защитников, которые совершили россияне. Эти преступления являются целенаправленной политикой со стороны руководства страны-агрессора.
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