На Покровському напрямку окупанти атакували 55 разів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: @osirskiy

За добу з 24 по 25 жовтня на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Російські військові атакують позиції українських підрозділів та безупинно обстрілюють мирне населення з різних видів озброєння.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook у вівторок, 25 жовтня.

Читайте також:

Зведення Генштабу ЗСУ 25 жовтня

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, засіб ППО, чотири артилерійські системи противника та ще один важливий об'єкт окупантів.

Ситуація на фронті — основні напрямки

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районах Часового Яру та Предтечиного.

На найгарячішому, Покровському напрямку, українські захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

Ситуація на фронті, допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів позицій ЗСУ в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував позиції оборонців України поблизу Новоданилівки та Новоандріївки.

Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 23 авіаудари, артилерія противника здійснили понад сто обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Зведення Генштабу ЗСУ 25 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів за 24 жовтня

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 33 бойових броньованих машини, 34 артилерійські системи, дві РСЗВ, засіб ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 22 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, FPV-спецпідрозділ ГУР Firebird бере активну участь у боях проти російських загарбників. Своїми ударами бійці завдають важких втрат окупантам.

Раніше Новини.LIVE писали, що міністр оборони Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів сягнули сотень тисяч людей. Зараз Росія змушена розконсервовувати військову техніку часів Другої світової війни.