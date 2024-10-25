На Покровском направлении оккупанты атаковали 55 раз

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: @osirskiy

За сутки с 24 по 25 октября на фронте произошло 187 боевых столкновений. Российские военные атакуют позиции украинских подразделений и непрерывно обстреливают мирное население разных видов вооружения.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook во вторник, 25 октября.

Читайте также:

Сводка Генштаба ВСУ 25 октября



По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, четыре района сосредоточения личного состава, средство ПВО, четыре артиллерийские системы противника и еще один важный объект оккупантов.

Ситуация на фронте — основные направления

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районах Часового Яра и Предтечино.

На самом горячем, Покровском направлении, украинские защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.

Ситуация на фронте, сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодмитровки, Звездного, Кременной Балки, Новониколаевки, Максимильяновки, Антоновки, Катериновки, Константиновки, Новоселидовки и Острого.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов позиций ВСУ в районах Богоявленки и Новоукраинки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг четыре раза атаковал позиции защитников Украины вблизи Новоданиловки и Новоандреевки.

Трижды безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 23 авиаудара, артиллерия противника осуществили более ста обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Сводка Генштаба ВСУ 25 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Потери оккупантов за 24 октября

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1630 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 33 боевых бронированных машины, 34 артиллерийских системы, две РСЗО, средство ПВО, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и 22 единицы специальной техники.

Напомним, FPV-спецподразделение ГУР Firebird активно участвует в боях против российских захватчиков. Своими ударами бойцы наносят тяжелые потери оккупантам.

Ранее Новини.LIVE писали, что министр обороны Ллойд Остин заявил, что с начала полномасштабного вторжения потери оккупантов достигли сотен тысяч человек. Сейчас Россия вынуждена расконсервировать военную технику времен Второй мировой войны.