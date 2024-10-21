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Більше, аніж після завершення Другої світової — Остін назвав втрати росіян в Україні

21 жовтня 2024 21:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Остін зробив заяву щодо втрат росіян на війні проти України
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати окупантів сягнули сотень тисяч людей. Зараз Росія змушена "розконсервовувати" військову техніку часів Другої світової війни.

Про це Остін сказав під час пресконференції у Києві у понеділок, 21 жовтня.

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Скриншот допису Ми Україна

Втрати Росії на війні

Остін зазначив, що з лютого 2022 року російські війська втратили сотні тисяч солдатів. А лише за перший рік повномасштабного вторгнення загальні втрати були більшими, аніж усі втрати Росії після завершення Другої світової війни.

"І Росія настільки була вимушена  відкрити всі свої арсенали, всі свої сховища, що зараз атакує Україну танками часів Другої світової війни", — сказав Остін.

Очільник міноборони США зауважив, що Росія виділяє понад 200 мільярдів доларів для того продовження війни та ще більше, аби якось покрити ці економічні витрати.

Нагадаємо, Остін зробив гучну заяву щодо війни в Україні під час візиту до Києва. Він наголосив, що наразі вирішується майбутнє Європи, НАТО та США. 

Також голова Пентагону оголосив про нову військову допомогу для України на 400 мільйонів доларів.

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