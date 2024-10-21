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Больше, чем после завершения Второй мировой — Остин назвал потери россиян в Украине

21 октября 2024 21:53
Евгения Брюховецкая - редактор
Остин сделал заявление по поводу потерь россиян на войне против Украины
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине потери оккупантов достигли сотен тысяч человек. Сейчас Россия вынуждена "расконсервировать" военную технику времен Второй мировой войны.

Об этом Остин сказал во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, 21 октября.

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Скриншот поста Ми Україна

Потери России на войне

Остин отметил, что с февраля 2022 года российские войска потеряли сотни тысяч солдат. А только за первый год полномасштабного вторжения общие потери были больше, чем все потери России после завершения Второй мировой войны.

"И Россия настолько была вынуждена открыть все свои арсеналы, все свои хранилища, что сейчас атакует Украину танками времен Второй мировой войны", — сказал Остин.

Глава минобороны США отметил, что Россия выделяет более 200 миллиардов долларов для того продолжения войны и еще больше, чтобы как-то покрыть эти экономические расходы.

Напомним, Остин сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время визита в Киев. Он подчеркнул, что сейчас решается будущее Европы, НАТО и США.

Также глава Пентагона объявил о новой военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

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