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У Генштабі заявили про ураження військового аеродрому в Липецькій області РФ

20 жовтня 2024 14:41
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — ЗСУ атакували військовий завод та аеродром Липецьк-2 у Росії
Атака на російські військові об'єкти. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Сили оборони України завдали вогневого ураження по  військових об'єктах Росії. На атакованому аеродромі базуються ворожі літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у неділю, 20 жовтня.

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Атака на російські військові об'єкти. Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, у ніч проти 20 жовтня Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що знаходиться у Липецькій області Росії.

"Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Цієї ж ночі українські захисники атакували федеральне казенне підприємство "Завод імені Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії.

У Генштабі зазначили, що на цьому заводі виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. За наявною інформацією, на території підприємства зберігалися керовані авіаційні бомби.

"У районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.

атака ЗСУ на російські об'єкти
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, до операції щодо удару по ФКП "Завод імені Свєрдлова" у Росії причетні Служба безпеки України, Сили спеціальних операцій та розвідники.

Раніше ми писали про те, що у Росії у місті Брянськ атакований завод "Кремній". Об'єкт є стратегічно важливим для російських військових, адже постачає компоненти для техніки противника.

втрати окупантів Генштаб ЗСУ завод Росія атака аеродром

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