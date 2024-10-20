Война в Украине — ВСУ атаковали военный завод и аэродром Липецк-2 в России

Атака на российские военные объекты. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по военным объектам России. На атакуемом аэродроме базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в воскресенье, 20 октября.

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Атака на российские военные объекты. Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", который находится в Липецкой области России.

"В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага.

Этой же ночью украинские защитники атаковали федеральное казенное предприятие "Завод имени Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области России.

В Генштабе отметили, что на этом заводе производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. По имеющейся информации, на территории предприятия хранились управляемые авиационные бомбы.

"В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, к операции по удару по ФКП "Завод имени Свердлова" в России причастны Служба безопасности Украины, Силы специальных операций и разведчики.

Ранее мы писали о том, что в России в городе Брянск атакован завод "Кремний". Объект стратегически важен для российских военных, ведь поставляет компоненты для техники противника.