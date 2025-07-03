Вибухи на складах РФ на Донеччині 3 липня - у Генштабі підтвердили влучання

Вибух на складі росіян. Фото: кадр з відео

Генштаб Збройних сил України підтвердив знищення складів боєприпасів російських окупантів у районі Великого Оріхового на Донеччині. Зафіксовано потужну вторинну детонацію, що свідчить про вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів для реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили у Генштабі у четвер, 3 липня.

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Генштаб підтвердив ураження складів окупантів

Як повідомили у Генштабі, у ніч на 3 липня підрозділи Служби безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони провели успішну операцію зі знищення складів боєприпасів російських окупантів у районі Великого Оріхового на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Наразі ураження цілі підтверджено, було зафіксовано потужну вторинну детонацію, що свідчить про вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню.

Результати вогневого ураження наразі уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що Служба безпеки України офіційно підтвердила факт нанесення удару дронами по заводу "Купол" у російському Іжевську. Цей підприємство спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів "Тор" і "Оса", а також безпілотних літальних апаратів.

А 28 червня дрони ГУР атакували військові обʼєкти ворога у Брянську. У місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів.