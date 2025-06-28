Безпілотники ГУР атакували військові об’єкти у російському Брянську 28 червня — відео

Пожежа на арменалі в Брянську. Фото: кадр з відео

У суботу, 28 червня, в День Конституції України, дрони Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) атакували військові об’єкти у російському Брянську. Відбулася серія вибухів.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE у розвідці.

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За інформацією співрозмовників, дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Цей арсенал є одним із ключових елементів військової інфраструктури країни-агресора. Інформація про масштаби ураження та можливі втрати наразі уточнюється.

Мешканці міста повідомляли про гучну стрілянину й серію вибухів, які пролунали після неї. Місцева влада інцидент не прокоментувала, але вкотре пригрозила мешканцям відповідальністю за зйомку та публікацію відео "наслідків роботи ППО".

Місцерозташування арсенала на карті. Фото: ГУР

Нагадаємо, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов представив план боротьби з військовим потенціалом ворога, який охоплює удари по об’єктах оборонної промисловості, авіабазах, логістичних вузлах, складах та командних пунктах.

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