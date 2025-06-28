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Головна Армія Дрони ГУР атакували військові об’єкти РФ у Брянську — відео

Дрони ГУР атакували військові об’єкти РФ у Брянську — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 14:28
Безпілотники ГУР атакували військові об’єкти у російському Брянську 28 червня — відео
Пожежа на арменалі в Брянську. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Атака на БпЛА на арсенал

У суботу, 28 червня, в День Конституції України, дрони Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) атакували військові об’єкти у російському Брянську. Відбулася серія вибухів.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE у розвідці.

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Атака на БпЛА на арсенал

За інформацією співрозмовників, дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Цей арсенал є одним із ключових елементів військової інфраструктури країни-агресора. Інформація про масштаби ураження та можливі втрати наразі уточнюється.

Мешканці міста повідомляли про гучну стрілянину й серію вибухів, які пролунали після неї. Місцева влада інцидент не прокоментувала, але вкотре пригрозила мешканцям відповідальністю за зйомку та публікацію відео "наслідків роботи ППО".

Брянськ арсенал вибухи ГУР дрони
Місцерозташування арсенала на карті. Фото: ГУР

Нагадаємо, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов представив план боротьби з військовим потенціалом ворога, який охоплює удари по об’єктах оборонної промисловості, авіабазах, логістичних вузлах, складах та командних пунктах. 

Також ми писали, що росіяни висловилися про роботу українських безпілотників.

розвідка дрони ГУР Росія безпілотник БпЛА Брянськ
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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