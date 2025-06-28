Беспилотники ГУР атаковали военные объекты в российском Брянске 28 июня - видео

Пожар на арменале в Брянске. Фото: кадр из видео

В субботу, 28 июня, в День Конституции Украины, дроны Главного управления разведки Минобороны (ГУР) атаковали военные объекты в российском Брянске. Произошла серия взрывов.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в разведке.

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По информации собеседников, дроны поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Этот арсенал является одним из ключевых элементов военной инфраструктуры страны-агрессора. Информация о масштабах поражения и возможных потерях пока уточняется.

Жители города сообщали о громкой стрельбе и серии взрывов, которые прозвучали после нее. Местные власти инцидент не прокомментировали, но в очередной раз пригрозили жителям ответственностью за съемку и публикацию видео "последствий работы ПВО".

Месторасположение арсенала на карте. Фото: ГУР

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов представил план борьбы с военным потенциалом врага, который охватывает удары по объектам оборонной промышленности, авиабазам, логистическим узлам, складам и командным пунктам.

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