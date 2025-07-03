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Главная Армия В Генштабе подтвердили удар по складу оружия россиян на Донеччине

В Генштабе подтвердили удар по складу оружия россиян на Донеччине

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 15:31
Взрывы на складах РФ в Донецкой области 3 июля - в Генштабе подтвердили попадание
Взрыв на складе россиян. Фото: кадр из видео

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение складов боеприпасов российских оккупантов в районе Великого Орехового Донецкой области. Зафиксирована мощная вторичная детонация, что свидетельствует о взрывах зенитных управляемых ракет и боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщили в Генштабе в четверг, 3 июля.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Генштаб подтвердил поражение складов оккупантов

Как сообщили в Генштабе, в ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны провели успешную операцию по уничтожению складов боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Сейчас поражение цели подтверждено, было зафиксировано мощную вторичную детонацию, что свидетельствует о взрывах зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня.

Результаты огневого поражения пока уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" — отметили в Генштабе.

Напомним, что Служба безопасности Украины официально подтвердила факт нанесения удара дронами по заводу "Купол" в российском Ижевске. Это предприятие специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса", а также беспилотных летательных аппаратов.

А 28 июня дроны ГУР атаковали военные объекты врага в Брянске. В городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов.

взрыв Донецкая область Генштаб ВСУ война в Украине армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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