Взрывы на складах РФ в Донецкой области 3 июля - в Генштабе подтвердили попадание

В Генштабе подтвердили удар по складу оружия россиян на Донеччине
Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение складов боеприпасов российских оккупантов в районе Великого Орехового Донецкой области. Зафиксирована мощная вторичная детонация, что свидетельствует о взрывах зенитных управляемых ракет и боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщили в Генштабе в четверг, 3 июля.
Генштаб подтвердил поражение складов оккупантов
Как сообщили в Генштабе, в ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны провели успешную операцию по уничтожению складов боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Сейчас поражение цели подтверждено, было зафиксировано мощную вторичную детонацию, что свидетельствует о взрывах зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня.
Результаты огневого поражения пока уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" — отметили в Генштабе.
Напомним, что Служба безопасности Украины официально подтвердила факт нанесения удара дронами по заводу "Купол" в российском Ижевске. Это предприятие специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса", а также беспилотных летательных аппаратов.
А 28 июня дроны ГУР атаковали военные объекты врага в Брянске. В городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов.
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