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Головна Армія У СБУ підтвердили атаку на завод "Купол" у Росії — відео

У СБУ підтвердили атаку на завод "Купол" у Росії — відео

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 13:29
СБУ підтвердила удар дронами по заводу Купол у Росії
Дим внаслідок атаки в місті Іжевськ. Фото: кадр з відео

У Службі безпеці України підтвердили атаку дронів на завод "Купол" у російському місті Іжевськ. Він виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор" та "Оса", а також безпілотники для окупантів.

Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE у вівторок, 1 липня.

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Атака на завод "Купол" у Росії

Далекобійні дрони СБУ вдарили по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол". Він розташований у республіці Удмуртія. Відстань від України становить понад 1300 кілометрів.

Підприємство виконує замовлення для Міноборони РФ, займаючись виробництвом зенітно-ракетних систем "Тор" і "Оса", а також розробкою ударних безпілотників типу "Гарпія".

Воно входить до складу російського військово-промислового комплексу й перебуває під міжнародними санкціями.

Внаслідок атаки зафіксовано щонайменше два влучання дронів по корпусах заводу. У результаті вибухів сталася пожежа.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК РФ, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури", — зазначило джерело в СБУ.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилися відео, на яких, ймовірно, зафіксовано момент влучання безпілотника СБУ у завод в Іжевську.

А 28 червня дрони ГУР атакували військові обʼєкти ворога у Брянську. У місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів.

СБУ війна завод Україна дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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