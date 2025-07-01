СБУ подтвердила удар дронами по заводу Купол в России

Дым в результате атаки в городе Ижевск. Фото: кадр из видео

В Службе безопасности Украины подтвердили атаку дронов на завод "Купол" в российском городе Ижевск. Он производит зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также беспилотники для оккупантов.

Об этом сообщили источники СБУ для Новини.LIVE во вторник, 1 июля.

Реклама

Читайте также:

Атака на завод "Купол" в России

Дальнобойные дроны СБУ ударили по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол". Он расположен в республике Удмуртия. Расстояние от Украины составляет более 1300 километров.

Предприятие выполняет заказы для Минобороны РФ, занимаясь производством зенитно-ракетных систем "Тор" и "Оса", а также разработкой ударных беспилотников типа "Гарпия".

Оно входит в состав российского военно-промышленного комплекса и находится под международными санкциями.

В результате атаки зафиксировано как минимум два попадания дронов по корпусам завода. В результате взрывов произошел пожар.

"СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры", — отметил источник в СБУ.

Напомним, в соцсетях появились видео, на которых, вероятно, зафиксирован момент попадания беспилотника СБУ в завод в Ижевске.

А 28 июня дроны ГУР атаковали военные объекты врага в Брянске. В городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов.