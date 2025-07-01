СБУ подтвердила удар дронами по заводу Купол в России

В СБУ подтвердили атаку на завод "Купол" в России — видео
В Службе безопасности Украины подтвердили атаку дронов на завод "Купол" в российском городе Ижевск. Он производит зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также беспилотники для оккупантов.
Об этом сообщили источники СБУ для Новини.LIVE во вторник, 1 июля.
Атака на завод "Купол" в России
Дальнобойные дроны СБУ ударили по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол". Он расположен в республике Удмуртия. Расстояние от Украины составляет более 1300 километров.
Предприятие выполняет заказы для Минобороны РФ, занимаясь производством зенитно-ракетных систем "Тор" и "Оса", а также разработкой ударных беспилотников типа "Гарпия".
Оно входит в состав российского военно-промышленного комплекса и находится под международными санкциями.
В результате атаки зафиксировано как минимум два попадания дронов по корпусам завода. В результате взрывов произошел пожар.
"СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры", — отметил источник в СБУ.
Напомним, в соцсетях появились видео, на которых, вероятно, зафиксирован момент попадания беспилотника СБУ в завод в Ижевске.
А 28 июня дроны ГУР атаковали военные объекты врага в Брянске. В городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов.
Читайте Новини.LIVE!