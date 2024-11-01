Скільки дронів запустила Росія у жовтні — дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі назвали кількість БпЛА, які Росія запустила у жовтні
У жовтні російські окупанти застосували для ударів по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА. В це число входять дрони типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.
Скільки дронів запустила РФ у жовтні
З понад дві тисячі дронів, які Росія застосувала для ударів по Україні у жовтні, 1185 було знешкоджено українськими захисниками, 738 БпЛА були локаційно втрачені, ще 29 дронів вийшли з підконтрольного повітряного простору України.
Загалом, з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.
Нагадаємо, вночі 31 жовтня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Область атакували безпілотники "шахед".
Також Новини.LIVE писали, що вночі 1 листопада у Харкові було чутно вибухи. Перед цим у Повітряних силах попереджали про активність ворожої авіації та пуски авіабомб.
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