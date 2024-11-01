Скільки дронів запустила Росія у жовтні — дані Генштабу ЗСУ

Будинок у Києві після атаки дронів. Фото: ДСНС

У жовтні російські окупанти застосували для ударів по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА. В це число входять дрони типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Скільки дронів запустила РФ у жовтні

З понад дві тисячі дронів, які Росія застосувала для ударів по Україні у жовтні, 1185 було знешкоджено українськими захисниками, 738 БпЛА були локаційно втрачені, ще 29 дронів вийшли з підконтрольного повітряного простору України.

Загалом, з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Допис Генштаба ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 31 жовтня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Область атакували безпілотники "шахед".

Також Новини.LIVE писали, що вночі 1 листопада у Харкові було чутно вибухи. Перед цим у Повітряних силах попереджали про активність ворожої авіації та пуски авіабомб.