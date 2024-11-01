Вибух на нафтобазі у Ставрополі — фото та відео влучання БпЛА

Пожежа на нафтобазі. Фото архівне ілюстративне: росЗМІ

В Росії заявили про вибух на нафтобазі у Ставрополі. Причиною вибуху назвали влучання безпілотника.

Про це повідомили росЗМІ.

Читайте також:

Приліт по нафтобазі у Ставрополі

У соцмережах з'явилися відео з моментом влучання безпліотника по нафтобазі. Його зафіксувала камера спостереження на об'єкті. На кадрах видно, що внаслідок удару БпЛА розгорілася сильна пожежа.

Зазначимо, що нафтобаза знаходиться за понад 1000 кілометрів від кордону України.

Який вигляд має нафтобаза та де вона знаходиться. Фото: АТЕШ

Відстань від кордону України до нафтобази. Фото: скриншот

Зазначимо, що в Росії підтвердили атаку безпілотниками та звинуватили у цьому Україну. Щоправда, у Міноборони заявили, що нібито всі дрони були збиті.

Нагадаємо також що у жовтні у Росії під атакою безпілотників опинилися й інші нафтобази. Так у Пермському краї не могли приборкати потужну пожежу від вибуху, а в Феодосії дрони вдарили по морському нафтовому терміналу.