Пожежа на нафтобазі у Феодосії — OSINT-аналітики показали наслідки

Пожежа на нафтобазі. Фото: росЗМІ

Сили оборони України у ніч проти понеділка, 7 жовтня, уразили морський нафтовий термінал в тимчасово окупованому місті Феодосія в Криму. Пожежа тривала майже тиждень, було знищено вісім резервуарів з паливом.

Про це повідомив OSINT-проєкт КіберБорошно.

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"Догоріла нафтобаза в Феодосії. Пожежа зачепила 12 резервуарів. Повністю знищено — вісім", — йдеться у повідомленні.

Супутниковий знімок нафтобази. Фото: КіберБорошно

За даними аналітиків, також згоріли будівлі на території об'єкта.

Скриншот допису КіберБорошно

Зазначимо, що термінал у Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб російської армії.

Нагадаємо, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, пошкодження морського нафтового термінала в Феодосії дуже значні. Йдеться не лише про втрати пального — Сили оборони показали, що не існує "червоних ліній".

Крім того, російська МНС повідомляла про неможливість загасити вогонь на нафтобазі у Феодосії, допоки в цистернах не вигорить усе паливо.