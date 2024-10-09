Пожежа на нафтобазі у Феодосії — в Криму знов лунали вибухи

Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Фото: radiosvoboda

Триває пожежа на нафтобазі у Феодосії в тимчасово окупованому Криму, яка розпочалася у ніч на 7 жовтня. Сергій Братчук заявив, що напередодні ввечері там лунали нові вибухи.

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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За словами Сергія Братчука, пожежа на нафтобазі в окупованому Криму досі триває і, судячи із супутникових знімків, ушкодження морського нафтового термінала в місті Феодосія дуже значні.

Як зазначив речник Української добровольчої армії "Південь", у цьому випадку йдеться не тільки про втрати пального або паливно-мастильних матеріалів.

"Треба говорити про те, що вкотре наші Сили оборони показали — немає "червоних ліній". Зокрема, немає й "аналоговнєт" російського ППО. Тому що роботи ППО не було ні чутно, ні видно. І це дає нам сподівання на те, що цю систему можна і потрібно пробивати", — сказав Братчук.

В Пермському краї Російської Федерації у ніч на 4 жовтня спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів. Полум'я охопило місткості з паливом.

Раніше Новини.LIVE писали, що у вересні в Бєлгородській області внаслідок вибуху з рейок зійшов вантажний поїзд.