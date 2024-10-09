Пожар на нефтебазе в Феодосии — в Крыму снова раздавались взрывы

Пожар на нефтебазе в Феодосии. Фото: radiosvoboda

Продолжается пожар на нефтебазе в Феодосии во временно оккупированном Крыму, начавшийся в ночь на 7 октября. Сергей Братчук заявил, что накануне вечером там раздавались новые взрывы.

Об этом заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала "Мы — Украина".

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По словам Сергея Братчука, пожар на нефтебазе в оккупированном Крыму продолжается и, судя по спутниковым снимкам, повреждения морского нефтяного терминала в городе Феодосия очень значительны.

Как отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", в этом случае речь идет не только о потерях горючего или горюче-смазочных материалов.

"Надо говорить о том, что еще раз наши Силы обороны показали — нет "красных линий". В частности, нет и "аналоговнета" российского ПВО. Потому что работы ПВО не было ни слышно, ни видно. И это дает нам надежду на то, что эту систему можно и нужно пробивать", — сказал Братчук.

В Пермском крае Российской Федерации в ночь на 4 октября вспыхнул пожар на частной базе хранения нефтепродуктов. Пламя охватило емкости с топливом.

Ранее Новини.LIVE писали, что в сентябре в Белгородской области в результате взрыва с рельсов сошел грузовой поезд.