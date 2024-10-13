Пожар на нефтебазе в Феодосии — OSINT-аналитики показали последствия

В Феодосии погас пожар на нефтебазе — аналитики оценили повреждение объекта
Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 7 октября, поразили морской нефтяной терминал во временно оккупированном городе Феодосия в Крыму. Пожар длился почти неделю, было уничтожено восемь резервуаров с топливом.
Об этом сообщил OSINT-проект КіберБорошно.
Пожар на нефтяном терминале в Феодосии
"Догорела нефтебаза в Феодосии. Пожар задел 12 резервуаров. Полностью уничтожено восемь", — говорится в сообщении.
По данным аналитиков, также сгорели строения на территории объекта.
Отметим, что терминал в Феодосии является самым большим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в частности, и для обеспечения нужд российской армии.
Напомним, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, повреждения морского нефтяного терминала в Феодосии очень значительны. Речь идет не только о потерях топлива — Силы обороны показали, что не существует "красных линий".
Кроме того, российское МЧС сообщало о невозможности потушить огонь на нефтебазе в Феодосии, пока в цистернах не выгорит все топливо.
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