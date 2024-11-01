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В Ставрополе по нефтебазе попал беспилотник — фото и видео

1 ноября 2024 09:57
Анастасия Постоенко - Редактор
Взрыв на нефтебазе в Ставрополе — фото и видео попадания БпЛА
Пожар на нефтебазе. Фото архивное иллюстративное: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

В России заявили о взрыве на нефтебазе в Ставрополе. Причиной взрыва назвали попадание беспилотника.

Об этом сообщили росСМИ.

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В соцсетях появились видео с момента попадания бесплиотника по нефтебазе. Его зафиксировала камера слежения на объекте. На кадрах видно, что в результате удара БПЛА разгорелся сильный пожар.

Отметим, что нефтебаза находится в более чем 1000 километрах от границы Украины.

нефтебаза Ставрополь
Как выглядит нефтебаза и где она находится. Фото: АТЭШ
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Расстояние от границы Украины до нефтебазы. Фото: скриншот

Отметим, что в России подтвердили атаку беспилотниками и обвинили в этом Украину. Правда, в Минобороны заявили, что якобы все дроны были сбиты.

Напомним также, что в октябре в России под атакой беспилотников оказались и другие нефтебазы. Так в Пермском крае не могли обуздать мощный пожар от взрыва, а в Феодосии дроны ударили по морскому нефтяному терминалу.

взрыв нефтебаза беспилотник Россия атака

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