Взрыв на нефтебазе в Ставрополе — фото и видео попадания БпЛА

В Ставрополе по нефтебазе попал беспилотник — фото и видео
В России заявили о взрыве на нефтебазе в Ставрополе. Причиной взрыва назвали попадание беспилотника.
Об этом сообщили росСМИ.
Прилет по нефтебазе в Ставрополе
В соцсетях появились видео с момента попадания бесплиотника по нефтебазе. Его зафиксировала камера слежения на объекте. На кадрах видно, что в результате удара БПЛА разгорелся сильный пожар.
Отметим, что нефтебаза находится в более чем 1000 километрах от границы Украины.
Отметим, что в России подтвердили атаку беспилотниками и обвинили в этом Украину. Правда, в Минобороны заявили, что якобы все дроны были сбиты.
Напомним также, что в октябре в России под атакой беспилотников оказались и другие нефтебазы. Так в Пермском крае не могли обуздать мощный пожар от взрыва, а в Феодосии дроны ударили по морскому нефтяному терминалу.
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