Взрыв на нефтебазе в Ставрополе — фото и видео попадания БпЛА

Пожар на нефтебазе. Фото архивное иллюстративное: росСМИ

В России заявили о взрыве на нефтебазе в Ставрополе. Причиной взрыва назвали попадание беспилотника.

Об этом сообщили росСМИ.

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В соцсетях появились видео с момента попадания бесплиотника по нефтебазе. Его зафиксировала камера слежения на объекте. На кадрах видно, что в результате удара БПЛА разгорелся сильный пожар.

Отметим, что нефтебаза находится в более чем 1000 километрах от границы Украины.

Как выглядит нефтебаза и где она находится. Фото: АТЭШ

Расстояние от границы Украины до нефтебазы. Фото: скриншот

Отметим, что в России подтвердили атаку беспилотниками и обвинили в этом Украину. Правда, в Минобороны заявили, что якобы все дроны были сбиты.

Напомним также, что в октябре в России под атакой беспилотников оказались и другие нефтебазы. Так в Пермском крае не могли обуздать мощный пожар от взрыва, а в Феодосии дроны ударили по морскому нефтяному терминалу.