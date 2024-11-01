Сколько дронов запустила Россия в октябре — данные Генштаба ВСУ

Дом в Киеве после атаки дронов. Фото: ГСЧС

В октябре российские оккупанты применили для ударов по гражданским и военным объектам Украины 2023 ударных БпЛА. В это число входят дроны типа Shahed и беспилотники неустановленного типа.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Из более чем двух тысяч дронов, которые Россия применила для ударов по Украине в октябре, 1185 было обезврежено украинскими защитниками, 738 БпЛА были локационно потеряны, еще 29 дронов вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.

В целом с начала 2024 года противник запустил по территории Украины 6987 ударных БпЛА. В основном вражеские дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, ночью 31 октября в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Область атаковали беспилотники "шахед".

Также Новини.LIVE писали, что ночью 1 ноября в Харькове были слышны взрывы. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об активности вражеской авиации и пусках авиабомб.