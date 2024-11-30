Російський обстріл Дніпропетровщини 30 листопада — фото наслідків

У ДСНС показали наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Російські окупанти у суботу, 30 листопада, атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Російський обстріл Дніпропетровщини
Відомо, що ворог поранив 21 людини, у тому числі одна дитина.
Внаслідок російської атаки загорілася двоповерхова будівля. Також зафіксовано дві пожежі у житловому секторі.
"Рятувальники ліквідували пожежі на площі понад 300 кв. м. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 29 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпропетровської області та Херсона.
Також очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що постраждав 11-річний хлопчик. Наразі дитина перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.
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