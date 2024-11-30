Російський обстріл Дніпропетровщини 30 листопада — фото наслідків

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 30 листопада. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 30 листопада, атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Дніпропетровщини

Відомо, що ворог поранив 21 людини, у тому числі одна дитина.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 30 листопада. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки загорілася двоповерхова будівля. Також зафіксовано дві пожежі у житловому секторі.

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 30 листопада. Фото: ДСНС

"Рятувальники ліквідували пожежі на площі понад 300 кв. м. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 29 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпропетровської області та Херсона.

Також очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що постраждав 11-річний хлопчик. Наразі дитина перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.