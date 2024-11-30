Вибухи у Дніпрі ввечері 30 листопада — яка небезпека

У Дніпрі чутно сильні вибухи — що відомо
Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері, 30 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Дніпрі
"У Дніпрі чути звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного та східного напрямків. Відомо, що окупанти запускали швидкісну ціль.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти 30 листопада атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.
Також 29 листопада у Києві уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки.
Читайте Новини.LIVE!