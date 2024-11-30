Вибухи у Дніпрі ввечері 30 листопада — яка небезпека

Вибух. Ілюстративне фото: Informator

Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері, 30 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибухи в Дніпрі

"У Дніпрі чути звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного та східного напрямків. Відомо, що окупанти запускали швидкісну ціль.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти 30 листопада атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.

Також 29 листопада у Києві уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки.