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У Дніпрі чутно сильні вибухи — що відомо

30 листопада 2024 17:45
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи у Дніпрі ввечері 30 листопада — яка небезпека
Вибух. Ілюстративне фото: Informator
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері, 30 листопада. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Дніпрі чути звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного та східного напрямків. Відомо, що окупанти запускали швидкісну ціль.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти 30 листопада атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.

Також 29 листопада у Києві уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки.

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