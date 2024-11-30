Взрывы в Днепре вечером 30 ноября — какая опасность

Взрыв. Иллюстративное фото: Informator

Взрывы в Днепре раздались вечером, 30 ноября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Днепре слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного и восточного направлений. Известно, что оккупанты запускали скоростную цель.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 30 ноября атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб мужчина.

Также 29 ноября в Киеве обломки сбитого российского беспилотника повредили здание поликлиники.