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В ГСЧС показали последствия обстрела Днепропетровщины

30 ноября 2024 21:19
Аркадий Пастула - Редактор
Российский обстрел Днепропетровщины 30 ноября — фото последствий
Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела Днепропетровщины 30 ноября. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в субботу, 30 ноября, атаковали Днепропетровщину. В результате обстрела погибли четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Российский обстрел Днепропетровщины

Известно, что враг ранил 21 человек, в том числе один ребенок.

Оккупанты 30 ноября атаковали Днепропетровщину
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Днепропетровщины 30 ноября. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки загорелось двухэтажное здание. Также зафиксировано два пожара в жилом секторе.

Обстрел Днепропетровщины 30 ноября
Спасатель ликвидирует последствия российских обстрелов Днепропетровщины 30 ноября. Фото: ГСЧС

"Спасатели ликвидировали пожары на площади более 300 кв. м. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 29 спасателей и шесть единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Днепропетровской области и Херсона.

Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пострадал 11-летний мальчик. В настоящее время ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести.

война ГСЧС Днепропетровская область обстрелы оккупанты

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