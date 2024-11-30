Российский обстрел Днепропетровщины 30 ноября — фото последствий

В ГСЧС показали последствия обстрела Днепропетровщины
Российские оккупанты в субботу, 30 ноября, атаковали Днепропетровщину. В результате обстрела погибли четыре человека.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Российский обстрел Днепропетровщины
Известно, что враг ранил 21 человек, в том числе один ребенок.
В результате российской атаки загорелось двухэтажное здание. Также зафиксировано два пожара в жилом секторе.
"Спасатели ликвидировали пожары на площади более 300 кв. м. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 29 спасателей и шесть единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Днепропетровской области и Херсона.
Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пострадал 11-летний мальчик. В настоящее время ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Читайте Новини.LIVE!