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У ДСНС показали наслідки авіаудару по Сумах — двоє загиблих

26 листопада 2024 18:49
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія завдала авіаудару по житловому масиву в Сумах - фото
Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники у вівторок, 26 листопада, завдали авіаційного удару по Сумах. Зафіксовано влучання по житловому масиву міста.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Внаслідок авіаудару ворога по житловому масиву пошкоджені будинки, приватні авто та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Надзвичайники локалізували осередки горіння. Всю територію обстежено", — уточнили в ДСНС.

  • Руйнування після авіаудару: наслідки атаки на житловий масив у Сумах
    Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
  • Розбиті квартири та будинки: наслідки російської атаки на Суми
    Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
  • Авіаудар по житловому району Сум: фото руйнувань у місті
    Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
  • Руїни житлового масиву у Сумах після авіаційного удару РФ
    Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
  • Мирний район у руїнах: фото з місця авіаудару в Сумах
    Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
  • Атака російських військ: зруйновані будинки та пошкоджені квартири у Сумах
    Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
  • У Сумах житловий масив опинився під ударом: знищені будинки після атаки
    Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
  • Сліди атаки РФ: пошкоджений житловий масив у Сумах
    Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби: рятувальники, піротехніки та кінологи.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, сьогодні в Сумах внаслідок ворожих обстрілів в одній із багатоповерхівок сталася пожежа. 

Також ворог вдарив по СТО у Сумах, триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами може перебувати людина.

Суми обстріли війна в Україні атака авіабомба Авіаудар

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