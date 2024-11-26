Росія завдала авіаудару по житловому масиву в Сумах - фото

Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС

Російські загарбники у вівторок, 26 листопада, завдали авіаційного удару по Сумах. Зафіксовано влучання по житловому масиву міста.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Внаслідок авіаудару ворога по житловому масиву пошкоджені будинки, приватні авто та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Надзвичайники локалізували осередки горіння. Всю територію обстежено", — уточнили в ДСНС.

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС 1 / 8

Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби: рятувальники, піротехніки та кінологи.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, сьогодні в Сумах внаслідок ворожих обстрілів в одній із багатоповерхівок сталася пожежа.

Також ворог вдарив по СТО у Сумах, триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами може перебувати людина.