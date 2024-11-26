Росія завдала авіаудару по житловому масиву в Сумах - фото

У ДСНС показали наслідки авіаудару по Сумах — двоє загиблих
Російські загарбники у вівторок, 26 листопада, завдали авіаційного удару по Сумах. Зафіксовано влучання по житловому масиву міста.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Атака на Суми 26 листопада
Внаслідок авіаудару ворога по житловому масиву пошкоджені будинки, приватні авто та об'єкти цивільної інфраструктури.
"Надзвичайники локалізували осередки горіння. Всю територію обстежено", — уточнили в ДСНС.
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби: рятувальники, піротехніки та кінологи.
Нагадаємо, сьогодні в Сумах внаслідок ворожих обстрілів в одній із багатоповерхівок сталася пожежа.
Також ворог вдарив по СТО у Сумах, триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами може перебувати людина.
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