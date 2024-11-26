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У Сумах триває рятувальна операція на місці удару, — Зеленський

26 листопада 2024 18:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський відреагував на сьогоднішній обстріл Сум
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у вівторок, 26 листопада, вчергове атакували місто Суми. Наразі триває рятувальна операція на місці обстрілу СТО. 

На черговий російський терористичний акт відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким", — сказав він.

Під завалами може перебувати ще одна людина, поруч пошкоджений будинок та дитячий садок. За попередньою інформацією, ворог здійснив обстріл з РСЗВ.

Зеленський зауважив, що захиститись від цієї зброї можна, лише знищуючи установки на російській території. Для України важлива можливість завдавати ударів по території ворога, бо лише це здатне обмежити російський терор і можливість воювати.

"Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", — додав президент.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора увечері в Сумах пролунали потужні вибухи. 

Також ми писали, що сьогодні в Сумах внаслідок ворожих обстрілів в одній із багатоповерхівок сталася пожежа. 

Володимир Зеленський Суми обстріли рятувальники війна в Україні атака

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