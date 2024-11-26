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На Сумщині пролунали вибухи — загорілась багатоповерхівка

26 листопада 2024 13:00
Карина Приходько - Редактор
Вибухи на Сумщині 26 листопада — загорілась багатоповерхівка
Пожежа в будинку. Ілюстративне фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Сумській області пролунали вдень 26 листопада. Російські війська атакували регіон ударними дронами, ракетами та керованими авіабомбами. 

Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали.

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Вибухи у Сумській області 26 листопада

Близько 12:00 у Сумській області та в низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіабомб та активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. 

обстріли Сумської області 26 листопада
Скриншот допису Повітряних сил
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Скриншот допису Повітряних сил

Вже близько 12:08 у Сумах було чути звуки вибухів. Кореспонденти Суспільного повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів в одній із багатоповерхівок зайнялась пожежа. 

Незадовго у ПС заявили про повторні пуски КАБів та загрозу балістичного удару. 

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Скриншот допису Повітряних сил

За даними ОВА, загалом вночі та зранку 26 листопада, російська армія 24 рази обстріляла Сумську область, було 35 вибухів. Обстрілів зазнали Бездрицька, Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська та Шосткинська громади.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти також обстріляли дронами Тернопіль. Внаслідок цього місто частково знеструмлене, жителі також повідомляють про перебої з водопостачанням. 

Крім того, окупанти атакували Київ. Тривога у місті тривала понад п'ять годин. 

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