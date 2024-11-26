Взрывы Сумской области 26 ноября — загорелась многоэтажка

Пожар дома. Иллюстративное фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Взрывы в Сумской области прогремели днем 26 ноября. Российские войска атаковали регион ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумской области 26 ноября

Около 12:00 в Сумской области и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб и активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже около 12:08 в Сумах слышались звуки взрывов. Корреспонденты Суспільного сообщили, что в результате вражеских обстрелов в одной из многоэтажек загорелся пожар.

Незадолго в ВС заявили о повторных пусках КАБов и угрозе баллистического удара.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По данным ОВА, всего ночью и утром 26 ноября, российская армия 24 раза обстреляла Сумскую область, было 35 взрывов. Обстрелы потерпели Бездрицкая, Верхнесыворотская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская и Шосткинская громады.

Напомним, этой ночью оккупанты также обстреляли дронами Тернополь. В результате этого город частично обесточен, жители также сообщают о перебоях с водоснабжением.

Кроме того, оккупанты атаковали Киев. Тревога в городе длилась более пяти часов.