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В Сумах идет спасательная операция на месте удара, — Зеленский

26 ноября 2024 18:31
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский отреагировал на сегодняшний обстрел Сум
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска во вторник, 26 ноября, в очередной раз атаковали город Сумы. В настоящее время продолжается спасательная операция на месте обстрела СТО.

На очередной российский террористический акт отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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"Сейчас в Сумах еще продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", — сказал он.

Под завалами может находиться еще один человек, рядом поврежден дом и детский сад. По предварительной информации, враг совершил обстрел из РСЗО.

Зеленский заметил, что защититься от этого оружия можно, только уничтожая установки на российской территории. Для Украины важна возможность наносить удары по территории врага, потому что это способно ограничить российский террор и возможность воевать.

"Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим", — добавил президент.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера вечером в Сумах раздались мощные взрывы.

Также мы писали, что сегодня в Сумах в результате вражеских обстрелов в одной из многоэтажек возник пожар.

Владимир Зеленский Сумы обстрелы спасатели война в Украине атака

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