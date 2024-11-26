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В ГСЧС показали последствия авиаудара по Сумам — двое погибших

26 ноября 2024 18:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия нанесла авиаудара по жилому массиву в Сумах.
Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские захватчики во вторник, 26 ноября, нанесли авиационный удар по Сумам. Зафиксировано попадание по жилому массиву города.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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В результате авиаудара врага по жилому массиву повреждены дома, частные авто и объекты гражданской инфраструктуры.

"Чрезвычайники локализовали очаги горения. Вся территория обследована", — уточнили в ГСЧС.

  • Разрушение после авиаудара: последствия атаки на жилмассив в Сумах
    Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
  • Разбитые квартиры и дома: последствия российской атаки на Сумы
    Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
  • Авиаудар по жилому району Сум: фото разрушений в городе
    Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
  • Руины жилмассива в Сумах после авиационного удара РФ
    Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
  • Мирный район в руинах: фото с места авиаудара в Сумах
    Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
  • Атака русских войск: разрушенные дома и поврежденные квартиры в Сумах
    Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
  • В Сумах жилмассив оказался под ударом: уничтожены дома после атаки
    Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
  • Следы атаки РФ: поврежден жилой массив в Сумах
    Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
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В настоящее время на местах попаданий работают соответствующие службы: спасатели, пиротехники и кинологи.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, сегодня в Сумах в результате вражеских обстрелов в одной из многоэтажек произошел пожар.

Также враг ударил по СТО в Сумах, продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами может находиться человек.

Сумы обстрелы война в Украине атака авиабомба Авиаудар

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