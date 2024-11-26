Россия нанесла авиаудара по жилому массиву в Сумах.

Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские захватчики во вторник, 26 ноября, нанесли авиационный удар по Сумам. Зафиксировано попадание по жилому массиву города.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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В результате авиаудара врага по жилому массиву повреждены дома, частные авто и объекты гражданской инфраструктуры.

"Чрезвычайники локализовали очаги горения. Вся территория обследована", — уточнили в ГСЧС.

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС 1/8 ​ 8

В настоящее время на местах попаданий работают соответствующие службы: спасатели, пиротехники и кинологи.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, сегодня в Сумах в результате вражеских обстрелов в одной из многоэтажек произошел пожар.

Также враг ударил по СТО в Сумах, продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами может находиться человек.