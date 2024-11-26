Россия нанесла авиаудара по жилому массиву в Сумах.

В ГСЧС показали последствия авиаудара по Сумам — двое погибших
Российские захватчики во вторник, 26 ноября, нанесли авиационный удар по Сумам. Зафиксировано попадание по жилому массиву города.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Атака на Сумы 26 ноября
В результате авиаудара врага по жилому массиву повреждены дома, частные авто и объекты гражданской инфраструктуры.
"Чрезвычайники локализовали очаги горения. Вся территория обследована", — уточнили в ГСЧС.
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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
В настоящее время на местах попаданий работают соответствующие службы: спасатели, пиротехники и кинологи.
Напомним, сегодня в Сумах в результате вражеских обстрелов в одной из многоэтажек произошел пожар.
Также враг ударил по СТО в Сумах, продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами может находиться человек.
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