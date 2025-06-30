РФ атакувала Кривий Ріг — фото наслідків

У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Кривий Ріг — фото
У понеділок, 30 червня, російські окупанти безпілотниками атакували Кривий Ріг. У ДСНС показали фото наслідків та повідомили деталі.
Відповідні кадри ДСНС опублікувала у Telegram.
Атака на Кривий Ріг — фото та деталі наслідків
У понеділок, 30 червня, близько 10 години ранку російські війська атакували "Шахедами" Кривий Ріг. У місті було чути потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранено 3 людей.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу.
Раніше ми інформували, що у понеділок, 30 червня, у Кривому Розі було чути потужні вибухи.
Також ми писали, що внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг, 30 червня, є постраждалі серед мирного населення.
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