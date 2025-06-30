РФ атакувала Кривий Ріг — фото наслідків

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 30 червня, російські окупанти безпілотниками атакували Кривий Ріг. У ДСНС показали фото наслідків та повідомили деталі.

Відповідні кадри ДСНС опублікувала у Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС/Telegram

Атака на Кривий Ріг — фото та деталі наслідків

У понеділок, 30 червня, близько 10 години ранку російські війська атакували "Шахедами" Кривий Ріг. У місті було чути потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранено 3 людей.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС/Telegram

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС/Telegram

Раніше ми інформували, що у понеділок, 30 червня, у Кривому Розі було чути потужні вибухи.

Також ми писали, що внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг, 30 червня, є постраждалі серед мирного населення.