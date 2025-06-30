Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1Шоу-бізнесНерухомістьКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Шоу-бізнес
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Кривий Ріг — фото

У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Кривий Ріг — фото

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 12:16
РФ атакувала Кривий Ріг — фото наслідків
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 30 червня, російські окупанти безпілотниками атакували Кривий Ріг. У ДСНС показали фото наслідків та повідомили деталі.

Відповідні кадри ДСНС опублікувала у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака на Кривий Ріг
Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС/Telegram

Атака на Кривий Ріг — фото та деталі наслідків

У понеділок, 30 червня, близько 10 години ранку російські війська атакували "Шахедами" Кривий Ріг. У місті було чути потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранено 3 людей.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу.

Атака на Кривий Ріг
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС/Telegram
Атака на Кривий Ріг
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС/Telegram

Раніше ми інформували, що у понеділок, 30 червня, у Кривому Розі було чути потужні вибухи.

Також ми писали, що внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг, 30 червня, є постраждалі серед мирного населення.

Кривий Ріг ДСНС обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації