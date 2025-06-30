Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Шоу-бизнес
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Кривой Рог — фото

В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Кривой Рог — фото

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 12:16
РФ атаковала Кривой Рог — фото последствий
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник, 30 июня, российские оккупанты беспилотниками атаковали Кривой Рог. В ГСЧС показали фото последствий и сообщили детали.

Соответствующие кадры ГСЧС опубликовала в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака на Кривий Ріг
Последствия атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака на Кривой Рог — фото и детали последствий

В понедельник, 30 июня, около 10 часов утра российские войска атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В городе были слышны мощные взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.

По предварительной информации, в результате вражеского обстрела ранены 3 человека.

Кроме того, в результате атаки повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела.

Атака на Кривий Ріг
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС/Telegram
Атака на Кривий Ріг
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что в понедельник, 30 июня, в Кривом Роге были слышны мощные взрывы.

Также мы писали, что в результате атаки РФ на Кривой Рог, 30 июня, есть пострадавшие среди мирного населения.

Кривой Рог ГСЧС обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации