РФ атаковала Кривой Рог — фото последствий

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник, 30 июня, российские оккупанты беспилотниками атаковали Кривой Рог. В ГСЧС показали фото последствий и сообщили детали.

Соответствующие кадры ГСЧС опубликовала в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака на Кривой Рог — фото и детали последствий

В понедельник, 30 июня, около 10 часов утра российские войска атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В городе были слышны мощные взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.

По предварительной информации, в результате вражеского обстрела ранены 3 человека.

Кроме того, в результате атаки повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС/Telegram

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что в понедельник, 30 июня, в Кривом Роге были слышны мощные взрывы.

Также мы писали, что в результате атаки РФ на Кривой Рог, 30 июня, есть пострадавшие среди мирного населения.