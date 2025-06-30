РФ атаковала Кривой Рог — фото последствий

В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Кривой Рог — фото
В понедельник, 30 июня, российские оккупанты беспилотниками атаковали Кривой Рог. В ГСЧС показали фото последствий и сообщили детали.
Соответствующие кадры ГСЧС опубликовала в Telegram.
Атака на Кривой Рог — фото и детали последствий
В понедельник, 30 июня, около 10 часов утра российские войска атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В городе были слышны мощные взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.
По предварительной информации, в результате вражеского обстрела ранены 3 человека.
Кроме того, в результате атаки повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела.
Ранее мы информировали, что в понедельник, 30 июня, в Кривом Роге были слышны мощные взрывы.
Также мы писали, что в результате атаки РФ на Кривой Рог, 30 июня, есть пострадавшие среди мирного населения.
Читайте Новини.LIVE!