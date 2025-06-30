Росіяни атакували Кривий Ріг - є постраждалі

Наслідки атаки на Кривий Ріг. Фото: ДСНС

У понеділок, 30 червня, російські окупанти дронами атакували Кривий Ріг. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

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У понеділок, 30 червня, близько 10 години російські війська атакували "Шахедами" Кривий Ріг. У місті було чути потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок атаки троє людей отримали поранення.

"Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчому палаці культури (місцеві зрозуміють). Будівельні матеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста. На зараз троє поранених. Один з них "важкий", вже в операційній", — поінформував Вілкул.

Скриншот повідомлення Вілкула/Telegram

Раніше ми інформували, що у понеділок, 30 червня, у Кривому Розі було чути потужні вибухи.

Також ми писали, що у ніч проти 30 червня російські загарбники атакували Україну безпілотниками.