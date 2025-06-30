Россияне атаковали Кривой Рог - есть пострадавшие

Последствия атаки на Кривой Рог. Фото: ГСЧС

В понедельник, 30 июня, российские оккупанты дронами атаковали Кривой Рог. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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В понедельник, 30 июня, около 10 часов российские войска атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В городе были слышны мощные взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.

Впоследствии председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате атаки три человека получили ранения.

"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшем дворце культуры (местные поймут). Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города. На сейчас трое раненых. Один из них "тяжелый", уже в операционной",— проинформировал Вилкул.

Скриншот сообщения Вилкула/Telegram

Ранее мы информировали, что в понедельник, 30 июня, в Кривом Роге были слышны мощные взрывы.

Также мы писали, что в ночь на 30 июня российские захватчики атаковали Украину беспилотниками.