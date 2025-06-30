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Головна Армія РФ атакувала Україну дронами — скільки збили сили ППО

РФ атакувала Україну дронами — скільки збили сили ППО

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 09:33
Обстріл України — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 30 червня російські загарбники атакували Україну безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 30 червня.

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Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч проти 30 червня (із 22:00 29 червня) російські загарбники атакували Україну 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Основний напрямок удару — Донеччина та Харківщина.

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

За даними ПС ЗСУ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Робота ППО
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у понеділок вночі, 30 червня, у Харкові пролунав потужний вибух.

Також ми інформували, що у ніч проти 29 червня росіяни обстріляли Миколаїв балістичними ракетами та дронами.

обстріли ППО війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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