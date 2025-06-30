Обстрел Украины - сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 30 июня российские захватчики атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в понедельник, 30 июня.

Реклама

Читайте также:

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 30 июня (с 22:00 29 июня) российские захватчики атаковали Украину 107-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ Крыма.

Основное направление удара — Донецкая и Харьковская области.

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 64 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

По данным ВС ВСУ, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Напомним, что в понедельник ночью, 30 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв.

Также мы информировали, что в ночь на 29 июня россияне обстреляли Николаев баллистическими ракетами и дронами.