Вибухи у Кривому Розі - що відомо

Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 30 червня, близько 10 години ранку у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для міста.

Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

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Вибухи у Кривому Розі 30 червня — що відомо

У понеділок, 30 червня, у Кривому Розі було чути потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

"Кривий Ріг — загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — повідомляли у ПС ЗСУ.

Про вибухи у Кривому Розі також повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул в Telegram.

Карта тривог на момент вибуху у Кривому Розі

Карта повітряних тривог на момент вибуху у Кривому Розі. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у ніч проти 30 червня російські загарбники атакували Україну безпілотниками.

Також у понеділок вночі, 30 червня, у Харкові пролунав потужний вибух.