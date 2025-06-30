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Головна Армія У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 09:57
Вибухи у Кривому Розі - що відомо
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 30 червня, близько 10 години ранку у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для міста.

Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

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Вибухи у Кривому Розі 30 червня — що відомо

У понеділок, 30 червня, у Кривому Розі було чути потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

"Кривий Ріг — загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — повідомляли у ПС ЗСУ.

Про вибухи у Кривому Розі також повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул в Telegram.

Карта тривог на момент вибуху у Кривому Розі

Карта тривог
Карта повітряних тривог на момент вибуху у Кривому Розі. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у ніч проти 30 червня російські загарбники атакували Україну безпілотниками.

Також у понеділок вночі, 30 червня, у Харкові пролунав потужний вибух.

Кривий Ріг вибух обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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