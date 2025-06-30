Вибухи у Кривому Розі - що відомо

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи
У понеділок, 30 червня, близько 10 години ранку у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для міста.
Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Вибухи у Кривому Розі 30 червня — що відомо
У понеділок, 30 червня, у Кривому Розі було чути потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
"Кривий Ріг — загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — повідомляли у ПС ЗСУ.
Про вибухи у Кривому Розі також повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — написав Вілкул в Telegram.
Карта тривог на момент вибуху у Кривому Розі
Нагадаємо, що у ніч проти 30 червня російські загарбники атакували Україну безпілотниками.
Також у понеділок вночі, 30 червня, у Харкові пролунав потужний вибух.
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