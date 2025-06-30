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Главная Армия В Кривом Роге прогремели мощные взрывы

В Кривом Роге прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 09:57
Взрывы в Кривом Роге - что известно
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник, 30 июня, около 10 часов утра в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения ударных БпЛА для города.

Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ.

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Взрывы в Кривом Роге 30 июня — что известно

В понедельник, 30 июня, в Кривом Роге были слышны мощные взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

"Кривой Рог — угроза применения врагом ударных БпЛА", — сообщали в ВС ВСУ.

О взрывах в Кривом Роге также сообщал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул в Telegram.

Карта тревог на момент взрыва в Кривом Роге

Карта тривог
Карта воздушных тревог на момент взрыва в Кривом Роге. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 30 июня российские захватчики атаковали Украину беспилотниками.

Также в понедельник ночью, 30 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв.

Кривой Рог взрыв обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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