Взрывы в Кривом Роге - что известно

В Кривом Роге прогремели мощные взрывы
В понедельник, 30 июня, около 10 часов утра в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения ударных БпЛА для города.
Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ.
Взрывы в Кривом Роге 30 июня — что известно
В понедельник, 30 июня, в Кривом Роге были слышны мощные взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных беспилотников.
"Кривой Рог — угроза применения врагом ударных БпЛА", — сообщали в ВС ВСУ.
О взрывах в Кривом Роге также сообщал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул в Telegram.
Карта тревог на момент взрыва в Кривом Роге
Напомним, что в ночь на 30 июня российские захватчики атаковали Украину беспилотниками.
Также в понедельник ночью, 30 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв.
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