Головна Армія У дроні РФ знайшли кадри тестування камери в Китаї

У дроні РФ знайшли кадри тестування камери в Китаї

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 09:54
У збитому "Гербері" знайшли відео з китайського заводу
Дрон Гербера. Фото: Big Kyiv

У збитому на фронті російському розвідувальному дроні "Гербера" українські військові знайшли відео, відзняте ще на китайському заводі виробника камери. Ці кадри допомогли OSINT-дослідникам встановити точне місце тестування обладнання.

Про це повідомляє військовослужбовець ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Читайте також:

Де тестували камеру "Гербера"

Після збиття дрона українські фахівці вилучили його камеру та переглянули архів відео. На записах було видно, як співробітник китайського заводу вмикає обладнання та знімає рух транспорту на автостраді. Це дозволило локалізувати місце виробництва.

У дроні РФ знайшли кадри тестування камери в Китаї - фото 1
Допис Безкреснова у Telegram. Фото: скріншот

"В мережі було опубліковано відео з БПЛА "Гербера", на якому проводився тест камери у Китаї. Це камера моделі A40 Pro виробництва Viewpro. Виробництво розташоване у Шеньчжені, в науково-технологічному парку Aotexing Science Park (район Наньшань), так вказано на сайті виробника. Саме звідти велась зйомка", — уточнили в OSINT-проєкті "КіберБорошно".

Дослідники відзначили, що такі дані є важливими для відстеження ланцюгів постачання комплектуючих до російських дронів. Встановлення місця виробництва може допомогти міжнародним партнерам у санкційному контролі. Українські фахівці продовжують аналіз інших компонентів збитих безпілотників.

Нагадаємо, що сьогодні Україна є одним із світових лідерів у виробництві безпілотників і технологій для їх створення. 

Раніше ми також інформували, що представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив: участь Китаю в тристоронніх переговорах про ядерне роззброєння разом із США та Росією не є доцільною. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
