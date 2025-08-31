В сбитом "Гербери" нашли видео с китайского завода

Дрон Гербера. Фото: Big Kyiv

В сбитом на фронте российском разведывательном дроне "Гербера" украинские военные нашли видео, отснятое еще на китайском заводе производителя камеры. Эти кадры помогли OSINT-исследователям установить точное место тестирования оборудования.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Реклама

Читайте также:

Где тестировали камеру "Гербера"

После сбития дрона украинские специалисты изъяли его камеру и просмотрели архив видео. На записях было видно, как сотрудник китайского завода включает оборудование и снимает движение транспорта на автостраде. Это позволило локализовать место производства.

Сообщение Безкреснова в Telegram. Фото: скриншот

"В сети было опубликовано видео с БПЛА "Гербера", на котором проводился тест камеры в Китае. Это камера модели A40 Pro производства Viewpro. Производство расположено в Шэньчжэне, в научно-технологическом парке Aotexing Science Park (район Наньшань), так указано на сайте производителя. Именно оттуда велась съемка", - уточнили в OSINT-проекте "КиберБорошно".

Исследователи отметили, что такие данные важны для отслеживания цепей поставок комплектующих к российским дронам. Установление места производства может помочь международным партнерам в санкционном контроле. Украинские специалисты продолжают анализ других компонентов сбитых беспилотников.

Напомним, что сегодня Украина является одним из мировых лидеров в производстве беспилотников и технологий для их создания.

Ранее мы также информировали, что представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил: участие Китая в трехсторонних переговорах о ядерном разоружении вместе с США и Россией не является целесообразным.