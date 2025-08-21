Видео
Главная Армия Зеленский раскрыл соотношение дронов на фронте

Зеленский раскрыл соотношение дронов на фронте

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 17:08
Война в Украине — какое соотношение дронов на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на основных направлениях фронта соотношение дронов преобладает в пользу Сил обороны. Украина может производить еще больше беспилотников, но есть недостаток финансирования.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 20 августа.

Читайте также:

Соотношение дронов на фронте

Зеленский рассказал, что российские войска увеличили производства и интенсивность использования дронов на фронте. Силы обороны пока такого шага не сделали из-за нехватки финансирования, но на основных направлениях фронта соотношение дронов 1,1 к 1 в пользу Украины.

"Дроны: проблематика остается. Считаю, что это то, во что нужно активно включаться партнерам. Россияне увеличили количество дронов, мы из-за нехватки финансирования пока не увеличили. При том что возможности есть", — сказал Зеленский президент.

Он отметил, что сейчас ситуация намного лучше, чем была буквально месяц назад. По словам Зеленского, с точки зрения производства у нас есть реально возможности и мы можем вдвое, а то и втрое превосходить РФ по количеству дронов на поле боя. Однако глава государства подчеркнул, что для этого нужны финансы и договоренности.

Соглашение о дронах Украины и США

Владимир Зеленский также поделился, что Украина предложила США соглашение по дронам на 50 млрд долларов на пять лет с производством 10 млн дронов в год. По его словам, такая большая программа заработает уже после войны.

Кроме того, глава государства заявил, что есть договоренности с Дональдом Трампом. После открытия экспорта США будет покупать украинские дроны. Это очень важное событие для Украины.

Напомним, недавно в ГУР рассказали, что Россия использует новый БпЛА для обстрелов. Он имеет LTE-связь и возможность удаленного управления.

Также мы писали, что Зеленский подтвердил, что хочет купить у Трампа оружие почти на сотню миллиардов долларов. Президент назвал некоторые виды оружия, которые ВСУ хотят получить от американцев.

Владимир Зеленский оружие дроны война в Украине Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
