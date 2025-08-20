Відео
Головна Армія Має LTE-зв’язок — Росія використовує новий БпЛА для обстрілів

Має LTE-зв’язок — Росія використовує новий БпЛА для обстрілів

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:39
Новий БпЛА росіян з LTE-зв’язком — в ГУР розкрили, чим унікальний
Новий БпЛА росіян. Фото: скриншот

Російська окупаційна армія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого керування. Близько половини його компонентів виготовлені в Китаї.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України 20 серпня. 

Читайте також:

Чим особливий новий БпЛА росіян

Розвідка опублікувала 3D-модель нового БпЛА росіян, який вони активно застосовують на різних напрямках фронту. 

Новий БпЛА Росії
Новий БпЛА росіян. Фото: ГУР

Зазначається, що він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО. 

"Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу. В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV", — розповіли в ГУР. 

За даними спецслужби, конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до Shahed-131 (Гарень-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Ба більше, майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор). Також розвідники кажуть, що двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "італмас" виробництва російської zala group.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія запускає на фронті нові розвідувальні дрони на базі штучного інтелекту. Після виконання завдання апарат не повертається на базу традиційним способом, а здійснює посадку за допомогою парашута.

Крім того, в ЗСУ повідомляли, що окупанти готують до використання ударні безпілотники з фосфорним зарядом. Вони несуть підвищену небезпеку.  

зброя обстріли дрони ГУР Росія БпЛА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
