Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Имеет LTE-связь — Россия использует новый БпЛА для обстрелов

Имеет LTE-связь — Россия использует новый БпЛА для обстрелов

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 13:39
Новый БпЛА россиян с LTE-связью — в ГУР раскрыли, чем уникален
Новый БпЛА россиян. Фото: скриншот

Российская оккупационная армия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Около половины его компонентов изготовлены в Китае.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины 20 августа.

Реклама
Читайте также:

Чем особенный новый БПЛА россиян

Разведка опубликовала 3D-модель нового БпЛА россиян, который они активно применяют на разных направлениях фронта.

Новий БпЛА Росії
Новый БпЛА россиян. Фото: ГУР

Отмечается, что он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.

"Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса. В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV", — рассказали в ГУР.

По данным спецслужбы, конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (Гарень-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

Более того, почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор). Также разведчики говорят, что двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "италмас" производства российской zala group.

Напомним, недавно стало известно, что Россия запускает на фронте новые разведывательные дроны на базе искусственного интеллекта. После выполнения задания аппарат не возвращается на базу традиционным способом, а осуществляет посадку с помощью парашюта.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что оккупанты готовят к использованию ударные беспилотники с фосфорным зарядом. Они несут повышенную опасность.

оружие обстрелы дроны ГУР Россия БпЛА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации