Новый БпЛА россиян с LTE-связью — в ГУР раскрыли, чем уникален

Новый БпЛА россиян. Фото: скриншот

Российская оккупационная армия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Около половины его компонентов изготовлены в Китае.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины 20 августа.

Чем особенный новый БПЛА россиян

Разведка опубликовала 3D-модель нового БпЛА россиян, который они активно применяют на разных направлениях фронта.

Новый БпЛА россиян. Фото: ГУР

Отмечается, что он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.

"Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса. В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV", — рассказали в ГУР.

По данным спецслужбы, конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (Гарень-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

Более того, почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор). Также разведчики говорят, что двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "италмас" производства российской zala group.

Напомним, недавно стало известно, что Россия запускает на фронте новые разведывательные дроны на базе искусственного интеллекта. После выполнения задания аппарат не возвращается на базу традиционным способом, а осуществляет посадку с помощью парашюта.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что оккупанты готовят к использованию ударные беспилотники с фосфорным зарядом. Они несут повышенную опасность.